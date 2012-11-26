Цушко оштрафовал Львовский ликероводочный завод на 100 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Львовский ликероводочный завод на 100 тыс. грн за нарушение конкурентного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В частности, как сказано в сообщении, Львовский завод начал использовать обозначение «Аbsolut» в названии продуктов («Absolute Lvov», «Absolute Lvov Gold» та «Absolute Lvov Platinum») и внешний дизайн бутылки, который ранее уже начал использовать другой производитель ликероводочных изделий – компания «Абсолют Компани Актиеболаг» (г. Стокгольм, Швеция).

«Компания «Абсолют Компани Актиеболаг» не давала соглашения на использование этого обозначения, а значит действия предприятия (Львовского завода – УНИАН) признаны нарушением конкурентного законодательства, ведущим к смешению деятельности обоих производителей», - говорится в сообщении АМК.

Вместе с тем, по данным комитета, при начислении штрафа специалисты ведомства учли тот факт, что Львовский завод признал и прекратил нарушения, а 21 ноября украинская и шведская компании подписали мировое соглашение, согласно которому Львовский ликероводочный завод провел инвентаризацию спорной продукции и изъял ее из торговых сетей и учреждений общественного питания.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины за 9 месяцев 2012 года начал расследование 507 дел на 164 рынках. Объем штрафов, наложенных АМК на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн.