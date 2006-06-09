Яценюк предупредил Россию, что ей не удастся нажиться на Украине

Украина пересмотрит тарифы на хранение и транзит российского газа в том случае, если Россия будет пересматривать цены на газ, отходя от подписанных договоренностей.

Об этом заявил министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК в интервью, опубликованном сегодня в газете «Дело».

«Это ключевой вопрос, и здесь нет ничего необычного. Если кто-либо из наших партнеров полагает, что на нас можно нажиться, я думаю, у них ничего не выйдет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Вместе с тем, министр экономики считает уязвимой для Украины проблемой конъюнктуру цен на энергоносители. «Дальнейшие прогнозы в целом для экономики Украины напрямую зависят от этой конъюнктуры цен на газ. Как себя вести нам? Думаю, так же, как и весь цивилизованный мир. Первые шаги мы сделали – решение Кабинета министров относительно приведения цен и тарифов на газ к экономически обоснованному уровню», - пояснил он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали 4 января 2006 года соглашение о поставках российского газа в Украину по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было ранее, до 1,6 долларов.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью еженедельнику «Галицькі контракти» заявил, что ОАО «Газпром», которое владеет 50% акций эксклюзивного поставщика газа в Украину компании «РосУкрЭнерго», намерено с 1 июля 2006 года повысить цену на газ для Украины до 230 дол. за тысячу кубометров. Вместе с тем, А.МЕДВЕДЕВ считает невозможным пересмотр Украиной ставки транзита на российский газ, поставляемый через украинскую территорию в Европу.