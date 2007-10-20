19-летний отец поджарил двухмесячную дочь в микроволновке

В городе Галвестоне (Galveston) штата Техас судят молодого человека, поджарившего свою двухмесячную дочь в микроволновой печи, сообщает в субботу 20 октября Associated Press.

Джошуа Малдин положил ребенка в печь на 10-20 секунд, в результате чего она получила ожоги третьей степени на левой стороне лица и левой руке. Адвокат обвиняемого утверждает, что юноша был не в себе.

С ним соглашается и прокурор, который намеревается ходатайствовать о признании 19-летнего подсудимого невменяемым. По его словам, "парень слышит голоса". По законам штата человек, признанный невменяемым, не может быть осужден.

В том случае, если Джошуа Малдина все-таки признают виновным, ему грозит от 10 тысяч долларов штрафа и тюремный срок от 5 до 99 лет.

Малдин с женой и дочерью приехал в Техас для того, чтобы стать проповедником. Молодой человек утверждает, что переехать в этот штат ему велел Бог.

Дочь Джошуа находится на попечении родственников и чете Малдинов запрещено с ней видеться. Однако адвокат Малдина утверждает, что его клиент не намерен отказываться от родительских прав.

Лента.ру