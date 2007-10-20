Борьба за ”Токийский гран-при сакуры” развернется между 15 фильмами

Конкурсный показ фильмов начался в субботу на 20-м Токийском международном кинофестивале.

Всего на суд жюри и зрителей будет представлена 51 работа, среди которых документальные, художественные и анимационные фильмы. Борьба за главный приз "Токийский гран-при сакуры" развернется между 15 картинами.

Среди них - драма датского режиссера Якоба Туесена "Эрик Ницше: ранние годы", фильм китайского режиссера Цзинь Ченя "Феникс. Наша любовь", рассказывающий историю любви находящихся в тюрьме мужчины и женщины, американская картина "Опустевший город" (Reign over Me) Майка Байндера (Mike Binder) о встрече двух бывших одногруппников по колледжу, один из которых потерял семью во время терактов 11 сентября 2001 года, и другие. Для некоторых из них конкурсный показ станет мировой премьерой.

Работы на конкурс представили Мексика, Франция, Великобритания, Германия, Канада, Польша, Италия, Япония, Китай, Индия и другие страны.

Хрустальная восьмигранная стела, покрытая выгравированным цветочным орнаментом, также будет вручена за режиссуру, исполнение мужской и женской ролей, за вклад в искусство. Кроме того, один из участников фестиваля будет удостоен специального приза.

Наряду с конкурсной программой на фестивале состоятся показы фильмов в разделах "Токио глазами кино", "Дух Азии", "Японское кино. Свой взгляд", "Классика японского кинематографа", "Мировое кино", "Избранные произведения". Кроме того, в рамках Токийского фестиваля пройдет и фестиваль гонконгского кино. Отдельный раздел посвящен японской мультипликации.

Отдельно вручается специальная премия Акиры Куросавы, учрежденная три года назад. Она присуждается режиссерам и продюсерам, которые создали выдающиеся художественные произведения и внесли большой вклад в развитие мирового кинематографа.

Токийский кинофестиваль проводится с 1985 года. Это один из 12 крупнейших кинофестивалей мира. Он организован Японской ассоциацией мирового продвижения кино при поддержке ряда государственных учреждений Японии.

РИА "Новости"