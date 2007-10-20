Луганский облсовет дал 1 га земли общине буддистов

Депутаты Луганского облсовета предоставили 1 га земли религиозной общине буддистов (буддийскому ордену “Махасангха Ниппондзан Мьоходзи”) для организации парка и сооружения “Священного Кургана Ступы”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято большинством голосов на внеочередной сессии Луганского областного совета. Депутаты поддержали идею буддистов и выделили на территории Веселогорского сельского совета Славяносербского района под это строительство земельный участок площадью 1 га для передачи его в аренду на 49 лет.

Во время обсуждения этого вопроса председатель областного совета Валерий ГОЛЕНКО сообщил, что к нему и к депутатам с просьбой дать разрешение на это строительство обратились религиозные и общественные организации не только Луганской области, но и Донецка, Киева и даже Киргизстана.

Как сообщалось, буддисты выступили с инициативой строительства в Украине комплекса Кургана Ступы высотой около 30 метров (купол буддийской ступы (чортен) или храма воплощает корону, а также является символом царствования). Например, в Великобритании есть два подобных сооружения. Одно из них, Лондонская пагода мира в парке Баттерси на берегу Темзы, построенная 1985 году, – стала символом перемен в обществе и окончания „холодной войны”. В Восточной Европе до сих пор нет ни одной Ступы. Ближайшая к Украине расположена в Вене, на берегу Дуная. Также планируется вокруг Кургана Ступы разбить ландшафтный парк.