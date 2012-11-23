Суд отнял у фермеров водоем

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, 21 ноября Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры области об отмене незаконного распоряжения Романовской райгосадминистрации о передаче в аренду водоема указанной площадью на 49 лет.

"Установлено, что Романовская райгосадминистрация незаконно выдала распоряжения, которым утвердила проект землеустройства и предоставила местному фермерскому хозяйству в аренду для рыбохозяйственных потребностей земельный участок водного фонда площадью почти 58 га", - сказала Т.Гоша.

Она также отметила, что в нарушение действующего законодательства это распоряжение райгосадминистрации было принято без проведения обязательной экспертизы проекта отвода земельного участка, что является незаконным.