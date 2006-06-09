В Киеве налоговики сфотографировали все частные особняки
10:54, 09 июня 2006Общество
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Их собственники когда-то ответят на вопросы налоговой
Налоговики теперь будут искать минимизаторов по-новому, с помощью косвенных методов. Они уже создали базу данных всех больших особняков Киева. Здесь и фотографии сооружений, и информация, кому дома реально принадлежат.
Налоговики убеждены, что большинство их собственников столько не зарабатывают. Но действовать смогут только после принятия соответствующего закона.
Анатолий Дрыга, председатель ГНА в г. Киеве: «На сегодня мы не можем применять косвенные методы определения налогов. Со временем придется рассказывать, где вы взяли эти средства, построили большие дома».
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