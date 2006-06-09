В Киеве налоговики сфотографировали все частные особняки

Налоговики теперь будут искать минимизаторов по-новому, с помощью косвенных методов. Они уже создали базу данных всех больших особняков Киева. Здесь и фотографии сооружений, и информация, кому дома реально принадлежат.

Налоговики убеждены, что большинство их собственников столько не зарабатывают. Но действовать смогут только после принятия соответствующего закона.

Анатолий Дрыга, председатель ГНА в г. Киеве: «На сегодня мы не можем применять косвенные методы определения налогов. Со временем придется рассказывать, где вы взяли эти средства, построили большие дома».

Обком