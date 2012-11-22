Грабители за 30 секунд взломали двери и вынесли сейф

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре общественных связей УМВД в Кировоградской области, отказавшись сообщить подробности, «чтобы не навредить следствию".

В то же время, как сообщает Интернет-портал «Александрийские новости», около 4 часов утра к центральному входу в торговый комплекс «Шахтер» подъехал внедорожник, из которого выскочили пятеро мужчин в масках и с фонариками на лбу. Они взломали замки и пытались вытащить два сейфа с драгоценностями, однако один из них оказался тяжеловатым, и его оставили посреди торгового зала. Второй сейф грабителям удалось загрузить в автомобиль.

По данным издания, ограбление было исполнено четко и быстро, меньше чем за полминуты. Опрошенные охраной случайные свидетели сообщили, что видели лишь внедорожник, который двинулся с места по встречной полосе на большой скорости.

По предварительным подсчетам, сумма похищенного - около 1 млн грн, сообщает портал.