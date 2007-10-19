Эксперимент: большинство бомб охрана американских аэропортов не находит

Сотрудники американских аэропортов которые занимаются досмотром пассажиров, обнаруживают меньше половины проносимых бомб. Об этом сообщается в засекреченном отчете, который попал в распоряжение USA Today.

По информации издания, в течение 2007 года агенты Управления транспортной безопасности (TSA) США, замаскированные под обычных пассажиров, пытались пронести на авиалайнеры поддельные бомбы, спрятанные под одеждой. Такие тесты проводились около 70 раз в аэропорту Лос-Анджелеса, 75 раз в аэропорту Чикаго и 145 раз в аэропорту Сан-Франциско.

Как сообщается в отчете, сотрудники аэропорта Лос-Анджелеса пропустили почти 75 процентов устройств, аэропорта О`Харе в Чикаго - 60 процентов, а аэропорта Сан-Франциско - почти 20 процентов. При этом отмечается, что в Сан-Франциско работают сотрудники частных фирм, а в Чикаго и Лос-Анжелесе - сотрудники TSA.

Результаты проверок обеспокоили экспертов. По их словам, работников аэропортов нужно направить на дополнительные курсы по безопасности, а сами аэропорты оборудовать более мощными сканерами. Они также отмечают, что сотрудники частных агентств, работающие в аэропорту Сан-Франциско, подвергаются постоянным проверкам, и поэтому "более подозрительны".

Лента.ру