Сегодня в Луганске на базе Луганского национального педагогического университета им. Т.Шевченко начала работу двухдневная конференция «Отношения Украины и НАТО: мифы и реальность», передает корреспондент УНИАН.

По словам директора Центра информации и документации НАТО в Украине Мишеля ДЮРЕ, в ходе конференции планируется обсудить широкий круг вопросов: начиная от истории становления НАТО - до практического сотрудничества Украины с НАТО.

По его словам, участники конференции на 70% студенты. Кроме того, в конференции принимают участие эксперты и дипломаты из Словении, Франции, Эстонии, задача которых не агитировать, не убеждать, а информировать участников конференции о деятельности НАТО.

В первый день конференции запланировано провести телемост со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

Завтра, кроме традиционной работы конференции, состоятся студенческие дебаты «Экономические интересы Украины и политическая безопасность в современных международных отношениях». Конференция должна завершиться выдачей сертификатов ее участникам.