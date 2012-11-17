За двойное убийство задержан 42-летний безработный

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 21 сентября работникам Днепровского райотдела милиции Днепродзержинска поступило сообщение о том, что в одной из квартир по ул. 40 лет Победы были найдены тела 74-летней хозяйки и ее 42-летнего соседа с ножевыми ранениями.

Женщина оказалась еще живой и смогла сообщить, что в тот день в ее квартиру зашел знакомый и стал требовать у нее несуществующий долг. Когда она отказалась дать деньги, злоумышленник стал избивать ее. В этот момент в квартиру зашел сосед, который принес ей продукты. Увидев, что неизвестный мужчина бьет пенсионерку, сосед бросился на злоумышленника. Последний достал нож и нанес защитнику смертельные ранения.

Через несколько дней пенсионерка от полученных ранений умерла в больнице.

Задержанный объяснил следствию, что хотел завладеть деньгами пожилой женщины. О том, что у нее есть наличность, он знал, поскольку неоднократно брал у нее деньги в долг.

Орудие преступления - кухонный нож у убийцы изъят.

По данному факту следственным отделом Днепровского райотдела милиции Днепродзержинска возбуждено уголовное дело по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двух и более лиц, совершенное из корыстных побуждений).