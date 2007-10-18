Черновецкий дал ЖЭКам время до вечера

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил немедленно устранить недостатки работы теплопроводных сетей, которые мешают довести абсолютный показатель старта отопительного сезона в столице до 100%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

До конца сегодняшнего дня мэр обязал «Киевэнерго» и профильные службы полностью завершить подключение столичных домов.

Главной причиной замедления подачи тепла в помещение столичные тепловики считают незначительные локальные недостатки теплопроводных сетей, выявленные в начале отопительного сезона. Профильные службы АК «Киевэнерго» уже несколько суток работают с проблемными участками домов и делают все возможное для срочного разрешения проблемы, отметили в КГГА.

Несмотря на эти факты, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз подчеркнул, что в этом году Киев значительно лучше подготовлен к отопительному сезону, чем в прошлом. В частности, по его словам, если на протяжении 2006 года к городской власти поступило 11641 обращение граждан по вопросам обеспечения помещений тепло- и водоснабжением, то в 2007 году эта цифра уменьшилась в 5 раз - сейчас зафиксировано 2263 обращения.

Мэр призвал киевлян активно обращаться в Call-центр и информировать о своих проблемах. Он заверил, что все обращения отслеживаются и учитываются городской властью.