Шуфрич хочет поставить мемориал на месте руин

12:52, 18 октября 2007
Общество
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Позиция не министра, но гражданина

Нестор Шуфрич, Андрей Клюев и Виктор Ющенко следуют к месту аварии в Днепропетровске. 17 октябряМинистр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает, что на месте разрушенного взрывом газа жилого дома в Днепропетровске должен быть создан мемориал погибшим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам в Днепропетровске.

«Это моя позиция не как министра, а как гражданина. Окончательное решение должна принять мэрия Днепропетровска», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

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