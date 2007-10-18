Шуфрич хочет поставить мемориал на месте руин
12:52, 18 октября 2007Общество
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Позиция не министра, но гражданина
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает, что на месте разрушенного взрывом газа жилого дома в Днепропетровске должен быть создан мемориал погибшим.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам в Днепропетровске.
«Это моя позиция не как министра, а как гражданина. Окончательное решение должна принять мэрия Днепропетровска», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.
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