Шуфрич хочет поставить мемориал на месте руин

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает, что на месте разрушенного взрывом газа жилого дома в Днепропетровске должен быть создан мемориал погибшим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам в Днепропетровске.

«Это моя позиция не как министра, а как гражданина. Окончательное решение должна принять мэрия Днепропетровска», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.