В Гималаях появился пик Черкассы
06:33, 11 ноября 2012Общество
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В непальських Гималаях появился пик Черкассы, высотой 5963 м.
Проект «Флаг Черкасс на Вершинах Мира». Фото punct.com.ua
Такое название пику дали черкасские альпинисты, которые 8 дней осуществляли восхождение на безымянную гору и, в конечном итоге, установили там флаг города. На этой неделе альпинисты вернулись в Черкассы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, пик Черкассы находится в непальських Гималаях, неподалеку от пика Украина. Таким образом скалолазы начали многолетний проект «Флаг Черкасс на Вершинах Мира». Они планируют ежегодно покорять новые высоты и устанавливать на них флаг Черкасс.
Следующим серьезным объектом для покорения черкасских альпинистов станут горы Киргизстана - альпинисты хотят взойти на семикилометровую вершину.
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