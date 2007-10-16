На территории Киевской крепости найдены старые казематы и уникальные фото

На территории Васильковского укрепления в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» в пределах бульвара Леси Украинки, улицы Чигорина и Щорса на глубине 4-6 метров обнаружены застенки, казематы, тюрьма и тоннели, а также крепостные стены, сообщает «Главред».

По версии директора музея «Киевская крепость» Вячеслава КУЛИНИЧА, там находилась тайная тюрьма НКВД.

Также найдено уникальное фото, на котором изображена Киевская крепость в первозданном виде за секунду до мощного взрыва на одном из военных складов в 1918 году. Фотографу на пролетающем над взрывом самолете удалось запечатлеть начало пожара.

По информации В.КУЛИНИЧА, о существовании этой части крепости сотрудники музея догадывались и ранее, но возможности изучить крепость не было, так как на территории базировалась спортивная рота Минобороны.

«Мы никак не могли понять, почему бойницы башни расположены так невысоко и пушками вниз. Это фото дало нам возможность понять, что часть крепости была засыпана», - рассказал директор крепости.

По его информации, приблизительная площадь этой части сооружения – 30 га.

«С двух сторон этого участка (Щорса, 44) ведется незаконное строительство. В сам туннель удалось попасть всего один раз, и после этого вход в туннель заварили застройщики. Сейчас на территорию обнаруженной находки попасть мы не можем. Из обнаруженных находок – цистерны, в которых, предположительно в кислоте, уничтожали останки расстрелянных, найдены также приспособления для перевозки трупов. Помимо этой уникальной находки, если все восстановить полностью, откопать всю засыпанную крепость, то, по всей видимости, вся находка станет сенсацией мирового масштаба – может быть признана самым крупным памятником крепостной архитектуры», - рассказал В.КУЛИНИЧ «Главреду».