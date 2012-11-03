Мужчина на рынке продавал отцовскую саблю

Как сообщили в Донецком горуправлении милиции, правоохранители выяснили, что 47-летний безработный житель долгое время хранил холодное оружие, доставшееся в наследство от отца - стальная сабля лежала у него в кладовке. Нуждаясь в средствах, мужчина решил ее продать на рынке.

Торговца заметили сотрудники милиции.

По словам правоохранителей, никаких разрешительных документов на ношение холодного оружия мужчина не имел. Соответственно, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч2. ст.263 УК Украины (ношение, изготовление, ремонт или сбыт холодного оружия без предусмотренного законом разрешения). Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

В милиции отметили, что задержанный ранее четырежды был судим - в основном, за незаконный оборот психотропных веществ, и всего год как освободился из мест лишения свободы.