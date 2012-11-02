Сотрудники СБУ сожгли 532 кг наркотиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Запорожской области, спецоперация по уничтожению наркотиков - 532 кг марихуаны в сухом виде была проведена 1 ноября на территории мусороперерабатывающего завода «Ремондис».

Как пояснили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Запорожской области, марихуана была изъята сотрудниками СБУ у членов организованной преступной группы - 3 жителей Запорожской области - которые через сети Интернет заказывали за границей семена элитных растений конопли с повышенным содержанием психотропного вещества, культивировали растения и осуществляли сбыт наркотиков.

Операция по их задержанию была проведена сотрудниками СБУ и МВД в сентябре 2011 г., тогда же были изъяты и наркотики, которые после этого больше года хранились в качестве вещественного доказательства по уголовному дело в отношении членов преступной группы.

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«По материалам СБУ органами милиции в отношении задержанных, которые при задержании оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», - рассказали в СБУ.

По данным пресс-службы УСБУ в Запорожской области, в конце октября 2012 г. вступил в силу приговор Пологовского районного суда Запорожской области, которым наркодельцы были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет.