На Волыни задержали контрабандиста, перевозившего кокаин в желудке

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Волынской области.

Как сказано в сообщении, 35-летний житель Полтавской области, двигаясь на собственном автомобиле из Польши в Украину через таможенный пост «Ягодин», переместил свыше 260 грамм кокаина. Наркотик был расфасован в 34 капсулы, которые злоумышленник накануне проглотил. Во время проведения личного таможенного досмотра в медицинском учреждении указанные капсулы были выявлены в результате рентгенографии.

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Сегодня, 20 октября, следственным отделом Управления СБ Украины в Волынской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо больших размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание сроком от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.