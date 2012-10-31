С завтрашнего дня в Киеве можно добровольно сдать оружие

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в правоохранительных органах напоминают, что незаконное хранение огнестрельного оружия является уголовным преступлением, добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности. Кроме того, пригодное для дальнейшего использования охотничье огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы граждане могут зарегистрировать в личное пользование.

"По вопросам добровольной сдачи оружия и его регистрации необходимо обращаться в органы внутренних дел по месту жительства", - отметили во ОСО.