С завтрашнего дня в Киеве можно добровольно сдать оружие

18:29, 31 октября 2012
Общество
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В Киеве с 1 по 30 ноября проводится месячник добровольной сдачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных материалов и их регистрация в установленном законодательством порядке.

В Киеве проходит месячник

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в правоохранительных органах напоминают, что незаконное хранение огнестрельного оружия является уголовным преступлением, добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности. Кроме того, пригодное для дальнейшего использования охотничье огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы граждане могут зарегистрировать в личное пользование.

"По вопросам добровольной сдачи оружия и его регистрации необходимо обращаться в органы внутренних дел по месту жительства", - отметили во ОСО.

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