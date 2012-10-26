Киевский вокзал эвакуируют из-за сообщения о заминировании

Как сообщили УНИАН в транспортной милиции, 30 минут назад по линии 102 позвонил неизвестный и сообщил о заминировании вокзала «Киев-пассажирский».

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные и взрывотехнические группы, которые будут обследовать здание вокзала и прилегающую территорию на предмет возможного наличия взрывчатки.

Проводится эвакуация пассажиров и персонала, отметили в милиции, добавив, что информации о препятствовании движения поездов нет.