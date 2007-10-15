Янукович встретился с Папой и Патриархом Александрийским и всея Африки

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за сохранение целостности православной церкви в условиях независимости страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи в Киеве с Папой и Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II.

«За последние годы многое изменилось – и внешне, и другие отношения стали между государствами бывшего Советского Союза. Все государства стали независимыми, и очень важно в таких условиях сохранить целостность православной церкви», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр отметил, что в Украине каноническая православная церковь является самой крупной религиозной конфессией.

В.ЯНУКОВИЧ, попросив благословения у митрополита всея Украины Владимира, пригласил Феодора ІІ посетить Святогорскую Лавру. «Это самая молодая Лавра во всей православной церкви в мире. Мы с Блаженнейшим Владимиром много сделали, чтоб восстановить Святогорский монастырь. И по благословению Священного синода и Русской православной церкви в 2004 году Святогорский монастырь стал Лаврой», - сообщил он.

Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II планирует провести богослужение в Киево-Печерской Лавре, а также в Почаевской Лавре.

На встрече В.ЯНУКОВИЧА с Феодором ІІ присутствовал митрополит всея Украины Владимир.