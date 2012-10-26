Иностранец провез в Одессу крупную партию героина

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, при задержании стражи порядка изъяли у подозреваемых 200 граммов героина. При обыске, проведенном 23 октября по месту временного проживания 59-летнего иностранца, прибывшего в Украину из одной из стран СНГ, оперативниками ОБНОН обнаружено в тайнике 4,5 кг расфасованного в полиэтиленовые пакеты героина, 210 конвалют лекарственного средства «Гидазепам», 29 пакетов «Регидрона», сахарную пудру, электронные весы и две электрокофемолки.

Задержанный пояснил, что наркотическое средство сам ввез в Одессу и хранил с целью последующего сбыта. Изъятые медпрепараты и сахарную пудру смешивал с героином с помощью электроприборов и расфасовывал в пакеты.

Общая стоимость изъятых наркотических средств по ценам «черного рынка» составляет более 2,5 млн грн.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к поставке наркотика на территорию Украины.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины.