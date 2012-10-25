Бойко: Украина сделала важный шаг к энергонезависимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, комментируя начало бурения компаниями «Шелл» и «Укргаздобыча» первой поисковой скважины «Беляевская-400» в Харьковской области, начало процесса поиска залежей природного газа в уплотненных песчаниках .

Это событие является «очень важным для нашей страны», и хотя «процесс только начался, но он имеет очень большую перспективу», - отметил министр. «Это очень важный шаг для получения энергетической независимости Украины, и мы будем идти этим путем для того, чтобы этого достичь», - заявил он.

Ю.Бойко поблагодарил компании «Шелл» и «Укргаздобыча», которые совместно начали бурение скважины у села Веселое Первомайского района. Это, отметил он, - «начало строительства первой скважины на этом месторождении» и «начало добычи нетрадиционного газа на нашей земле». «Это также впервые в Украине и это также очень важно», - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, в начале бурения первой поисковой газовой скважины «Беляевская-400» на Харьковщине в селе Веселое Первомайского района в рамках договора о совместной деятельности компании Shell и ДК «Укргаздобыча» принял участие Президент Украины Виктор Янукович.

Справка УНИАН. Бурение скважины Беляевская-400 происходит согласно договору о совместной деятельности компании Shell и ДК «Укргаздобыча». Договор предусматривает проведение поиска, разведки и добычи углеводородов на лицензионных участках толщиной около 1300 кв. м в Харьковской области. Доли Shell и ДК «Укргаздобыча» в проекте составляют 50% каждая. Планируемые сроки бурения первой поисковой скважины 5-6 месяцев. Цель бурения - поиск залежей природного газа в уплотненных песчаниках.

Shell является модератором совместной деятельности. Начальный этап поисково-разведовательных работ предусматривает определенную программу, в том числе бурение еще 1-2 поисковых скважин в течение 3-4 лет. После завершения начального этапа поисково-разведочных работ затраты Shell на совместную деятельность могут достичь 200 млн. дол.