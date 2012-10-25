Дмитрий Саламатин откроет реконструированное общежитие для слушателей Нацуниверситета обороны Украины

В пятницу, 26 октября 2012 года,в 15.00 Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин откроет реконструированное общежитие для слушателей Национального университета обороны Украины.

По поручению главы оборонного ведомства одно из зданий университета было переоборудованно в общежитие с уютными комнатами и всем необходимым для комфортного проживания.

Во время торжественной церемонии ключи получат около 100 офицеров - слушателей первого и второго курсов.

Планируется также подход главы оборонного ведомства Дмитрия Саламатина к прессе.

Представителям СМИ, желающим осветить указанное мероприятие, за справками и аккредитацией обращаться по телефонам Департамента прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины: (044) 253-20-73, (067) 697-89-57.

Встреча журналистов 26 октября в 14.30 на КПП Национального университета обороны Украины по адресу: г. Киев, Воздухофлотский проспект, 28.

Аккредитация обязательна!