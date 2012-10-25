В Украине задержали россиянина, 10 лет назад расстрелявшего инкассаторов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, мужчина скрывался от правоохранительных органов России за совершение разбойного нападения в Туапсинском районе на автомобиль инкассаторов.

Задержанный и его сообщники расстреляли двух сотрудников «Россинкасс» из автоматического огнестрельного оружия и похитили деньги, находившиеся в автомобиле.

Двум участникам вооруженного нападения уже вынесены приговоры. Один из них приговорен к шести годам лишения свободы, а второй – к четырем.

Разыскиваемый в последнее время скрывался в Чехии, но как только приехал в Украину, УБОПовцы задержали его.

Решается вопрос относительно экстрадиции мужчины в Российскую Федерацию.