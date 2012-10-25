В Украине задержали россиянина, 10 лет назад расстрелявшего инкассаторов
15:55, 25 октября 2012Общество
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Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области задержали 32-летнего гражданина Российской Федерации, который уже 10 лет находится в межгосударственном розыске.
Решается вопрос относительно экстрадиции
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, мужчина скрывался от правоохранительных органов России за совершение разбойного нападения в Туапсинском районе на автомобиль инкассаторов.
Задержанный и его сообщники расстреляли двух сотрудников «Россинкасс» из автоматического огнестрельного оружия и похитили деньги, находившиеся в автомобиле.
Двум участникам вооруженного нападения уже вынесены приговоры. Один из них приговорен к шести годам лишения свободы, а второй – к четырем.
Разыскиваемый в последнее время скрывался в Чехии, но как только приехал в Украину, УБОПовцы задержали его.
Решается вопрос относительно экстрадиции мужчины в Российскую Федерацию.
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