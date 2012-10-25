На завтра синоптики обещают дождь, местами - со снегом

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 26 октября будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, местами туман; утром и днем небольшой дождь, в северной части вечером местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура в западных и северных областях на протяжении суток 4-9°, на Волыни, в Ривненской, Черниговской, Сумской областях и в Карпатах местами 2-4° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, на побережье морей 9-13°, днем 11-16°, в Крыму и на юге Одесской области до 21°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, местами туман; утром и днем небольшой дождь, вечером местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура на протяжении суток 4-9° тепла.

В столице ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 7-9° тепла.