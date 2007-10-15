Западные инвесторы ждут более четких сигналов от украинских политиков

Западные инвесторы сегодня занимают в основном выжидательную позицию, ожидая более четких, чем просто заявления о создании коалиции, сигналов от украинских политиков.

Так прокомментировала агентству УНИАН текущую ситуацию на рынке брокер инвестиционного банка Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО.

По ее словам, такими сигналами могут быть конкретные решения новой Верховной Рады по созданию коалиции, а также – что еще более важно – программа нового правительства и его первые шаги в сфере экономики.

По словам брокера, наблюдающийся в последнее время рост на украинском фондовом рынке объясняется, в первую очередь, активностью украинских субъектов, которая отчасти носит спекулятивный характер. В случае снижения данной активности, без существенной поддержки западных инвесторов, рынок снижается, как это произошло в пятницу, 12 октября (индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,71% - УНИАН).

А.НАЗАРЕНКО не исключила дальнейших колебаний на рынке в зависимости от активности внутренних игроков. Однако ситуация стабилизируется только при входжении на рынок иностранных инвесторов, что возможно со стабилизацией и определенностью в политической жизни страны.

Сегодня западные инвесторы активно торгуют ценными бумагами украинских эмитентов на Франкфуртской и Лондонской фондовых биржах. «А на украинском рынке пока что будет наблюдаться волатильность», - отметила А.НАЗАРЕНКО.