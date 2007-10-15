МЧС обнародовало официальные данные по взрыву в Днепропетровске

Министерство по чрезвычайным ситуациями и делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Украины обнародовало официальные данные по взрыву в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате взрыва бытового газа в жилом десятиэтажном доме по ул. Мандрыковской, 127 погибли 13 человек.

"В 15:30 воскресенья были найдены еще 3 тела погибших. Сейчас они находятся под завалами, и проводится работа по их извлечению", - цитирует пресс-служба министра по чрезвычайным ситуациями Нестора ШУФРИЧА.

По его словам, на данный момент 225 пострадавших расселены в гостиницы города, они обеспечены трехразовым питанием.

Кроме этого, министр обратился к телеканалам с просьбой сообщить реквизиты расчетного счета для помощи пострадавшим от взрыва газа в Днепропетровске: "Получатель Ощадбанк, N260083015278, код 305482".

Как сообщал УНИАН, Н.ШУФРИЧ ранее заявил журналистам, что взрыв газа в жилом доме Днепропетровска определен как чрезвычайная ситуация государственного уровня, и принято решение обратиться в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий происшествия.

“Это чрезвычайная ситуация государственного уровня за количеством пострадавших и суммой нанесенных убытков”, - отметил Н.ШУФРИЧ и прибавил, что конкретная сумма будет обнародована в понедельник.

Министр также сообщил, что сегодня принято решение о допуске к собственным квартирам жителей первых двух уцелевших подъездов полуразрушенного дома, чтобы те могли взять вещи первой необходимости. После этого квартиры будут опечатаны.