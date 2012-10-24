Онищук: иностранные спецслужбы делают в Украине, что хотят

Как говорится в переданном УНИАН комментарии бывшего министра юстиции Николая Онищука, Генеральная прокуратура должна немедленно возбудить уголовное дело и провести оперативное расследование этого факта. «Особое беспокойство вызывает то, что похищение человека произошло после его обращения о предоставлении политического убежища», - добавил юрист.

По словам Н.Онищука, этот дерзкий инцидент еще раз продемонстрировал, что территория Украины свободно используется иностранными спецслужбами, в том числе для совершения тяжких преступлений.

«Выглядит странным, что Генпрокуратура, Служба безопасности и Министерство внутренних дел Украины при вышеупомянутых обстоятельствах ограничились лишь сообщениями о том, что они не имеют к этому никакого отношения», - выразил обеспокоенность экс-министр юстиции.

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По мнению Н.Онищука, при условии бездействия украинских правоохранительных органов, после того общественного резонанса, который приобретает это дело, должна последовать реакция главы государства. Ведь именно он по ст. 102 Конституции Украины является гарантом защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Как известно, российского оппозиционера Л. Развозжаева похитили в Киеве в пятницу, 19 октября, а в воскресенье, 21 октября, он оказался в Москве и был арестован.