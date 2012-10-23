В ООН угрожают Украине санкциями из-за похищения российского оппозиционера

Об этом говорится в заявлении управления, обнародованном на сайте Агентства ООН по делам беженцев.

В документе объяснили, что «человек обратился в УВКБ ООН с просьбой о предоставлении международной защиты, и его пригласили для регистрации в офисе исполнительного партнера УВКБ ООН, общественной организации, которая оказывает бесплатную правовую помощь в Киеве. Правовой консультант организации провел регистрационное интервью и начал предоставление юридической консультации. Во время перерыва правовой консультант связался с УВКБ ООН для обсуждения ситуации, а господин Развозжаев сообщил, что идет на обед в ближайшую столовую, и оставил свои личные вещи в офисе. Когда он не вернулся на собеседование, и юрист не смог связаться с ним по телефону, было немедленно подано заявление о его исчезновении в Соломенское отделение РУ ГУ МВД Украины».

В УВКБ ООН предостерегли, что государство может понести ответственность за нарушение норм законодательства относительно предоставления убежища.

«Система убежища, работающая должным образом, предусматривает, что лица, которые обращаются с просьбой о предоставлении международной защиты, могут быть уверены в справедливости и беспристрастности системы убежища; что они будут иметь возможность подать соответствующее обращение с соблюдением их прав человека, в частности права на уважение и защиту их личных данных и физической неприкосновенности принимающей страной. Возвращение в страну происхождения вопреки существующим процедурам может привести к ответственности страны за грубое нарушение национального и международного законодательства», - сказано в заявлении.

УВКБ ООН надеется, что соответствующие правоохранительные органы проведут тщательное расследование этого случая и ожидает официальных результатов этого расследования.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков.

21 октября Л.Развозжаев был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.