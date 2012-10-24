Официальный курс валют на 24 октября
04:00, 24 октября 2012Общество
1316 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 23 октября – 799.3000)
100 EUR – 1039.4897 (на 23 октября – 1044.1256)
10 RUR – 2.5687 (на 23 октября – 2.5860)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter