Официальный курс валют на 24 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 23 октября – 799.3000) 100 EUR – 1039.4897 (на 23 октября – 1044.1256) 10 RUR – 2.5687 (на 23 октября – 2.5860) Все курсы валют на 24 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter