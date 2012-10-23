Началась ликвидация Керченского меткомбината

Как сообщается в объявлении КМК, опубликованном на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ликвидация комбината была начата по ходатайству управляющего санацией КМК Александра Зимницы.

Согласно решению суда, процедура ликвидации продлится с 18 октября 2012 г. по 18 октября 2013 г.

По данным НКЦБФР, стоимость чистых активов предприятия за 2011 год составляла 30,442 млн грн. Сумма обязательств – 55,662 млн грн, размер собственного капитала – 30,442 млн грн. О наличии средств для расчета по обязательствам предприятия не сообщается.

Справка УНИАН. ПАО «Керченский металлургический комбинат» специализируется на выпуске стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта. Мощности завода позволяют производить в год порядка 19 тыс. тонн посуды.

В 2002 году, в ходе реструктуризации КМК, на базе его производственных мощностей было образовано ООО «Керченский стрелочный завод» (КСЗ). В состав КСЗ вошли литейный, механическо-кузнечный и стрелочный цеха КМК.

По состоянию на конец 2011 года, 33,9284% акций КМК принадлежало ПАО "Укртранслизинг", 23,113% - корпорации "Межрегиональный промышленный союз", а еще 16,5721% акций находились в собственности ООО "Керченский стрелочный завод" (Крым).