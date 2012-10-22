В центре Киева горел крупный ТРЦ

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды в Украине", огонь вспыхнул на кухне гастрономического бара в комплексе "Арена Класс".

По предварительной версии, загорелась микроволновая печь. Причиной паники стал дым, который быстро распространился по этажам через вентиляционную систему.