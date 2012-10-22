В центре Киева горел крупный ТРЦ
14:14, 22 октября 2012Общество
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Сегодня в центре Киева в районе Бессарабки горел крупный торгово-развлекательный центр Арена Сити.
В Арене Сити случился пожар. Фото http://alnet.com.ua/
Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды в Украине", огонь вспыхнул на кухне гастрономического бара в комплексе "Арена Класс".
По предварительной версии, загорелась микроволновая печь. Причиной паники стал дым, который быстро распространился по этажам через вентиляционную систему.
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