В центре Киева горел крупный ТРЦ

14:14, 22 октября 2012
Общество
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Сегодня в центре Киева в районе Бессарабки горел крупный торгово-развлекательный центр Арена Сити.

В Арене Сити случился пожар. Фото http://alnet.com.ua/

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды в Украине", огонь вспыхнул на кухне гастрономического бара в комплексе "Арена Класс".

По предварительной версии, загорелась микроволновая печь. Причиной паники стал дым, который быстро распространился по этажам через вентиляционную систему. 

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