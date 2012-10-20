2015 г. объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной

Согласно Указу, 2015 год объявляется Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

Достойное празднование 70-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - наш моральный долг перед поколением, которое своим подвигом фактически завоевало для современников независимое Украинское государство, подчеркнул он.

Указ предусматривает ряд мер для дальнейшего усиления социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и продолжение традиции уважительного отношения к этим людям, в частности, говорится об увеличении минимального размера пенсии для инвалидов войны, размера повышений к пенсиям инвалидам войны и участникам боевых действий, а также улучшение их медицинского и социального обслуживания.

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Предлагается также обеспечивать автомобилями инвалидов войны, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и войны 1945 года с Японией, а также улучшить их жилищные условия.

«Огромный жизненный опыт этого поколения, его трудолюбие и ответственность должны оставаться примером для подрастающих поколений. Это вечная дань памяти нашим родителям и дедам», - подчеркнул С.Лёвочкин.

Речь идет, в частности, о проведении в течение 2013-2014 годов мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения Украины, Киева, АР Крым, областей, городов и других населенных пунктов от фашистских захватчиков; в 2015 году - 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Предусмотрено предоставление финансовой поддержки общественным организациям ветеранов. Конкретные задачи поставлены относительно патриотического воспитания молодежи, проведения соответствующей научной, научно-просветительской и издательской работы», - отметил Глава Администрации Президента.

Он обратил внимание на то, что Указ также предусматривает работу по благоустройству военных захоронений, ремонт и реставрацию мемориалов, памятников и памятных знаков павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведение научно-исследовательской и поисковой работы.

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Правительству также поручено внести предложения об установлении президентского знака отличия - медали «70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков» и вместе с государствами СНГ проработать вопрос об изготовлении единой юбилейной медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков и Победы, также должны провести зарубежные дипломатические учреждения Украины.

«Именно с освобождения территории Украины началось очищение от фашистского нашествия стран Европы, это - событие европейского масштаба. Эта Победа дала украинскому народу шанс на жизнь и возрождение, принесла мир на нашу землю. Наши родители завоевали наше будущее и дали жизнь последующим поколениям. Почтить их память - наш вечный долг», - сказал С.Лёвочкин.