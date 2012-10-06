Кабмин увеличил пенсии ветеранам войны, которым исполнилось 100 лет

Текст соответствующего постановления от 26 сентября № 908 "О повышении уровня социальной защиты ветеранов войны и некоторых других лиц, которым исполнилось 100 и больше лет" размещен на Правительственном портале.

Документом установлено, что ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие Законов “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О жертвах нацистских преследований”, которым исполнилось 100 и больше лет, выплата повышений (надбавок) к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, предусмотренных указанными законами, с учетом других установленных доплат, осуществляется в тройном размере.

Также постановлением предусматривается, что другим лицам, которым исполнилось 100 и больше лет, устанавливается повышение к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, в размере 20 процентов прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность.

Согласно документу, финансирование указанных выплат осуществляется за счет средств государственного бюджета.