Обращение: для Украины День Победы - 24 августа

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском областном совете, сегодня состоялось заседание президиума облсовета, на котором принято обращение «К общественности Прикарпатья».

«Мы, члены президиума Ивано-Франковского областного совета, в канун чествования жертв Второй мировой войны, обращаемся к общественности Прикарпатья с призывом не допустить политических спекуляций и провокаций относительно этой дать, - говорится в документе. – Моральное кощунство над памятью погибших, осуществляемое с целью получения краткосрочных политических дивидендов, достигло своего апогея в прошлом году, когда законодательная инициатива массового использования на торжественных мероприятиях и вывешивания на официальных государственных учреждениях красного флага уже несуществующего советско-большевистского государства СССР привела к многочисленным столкновениям и массовым противостояниям».

Президиум облсовета констатирует, что «Вторая мировая война – это трагедия украинского народа. В ее развязывании в одинаковой степени виноват как большевистский, так и нацистский тоталитарные режимы, которые, будучи военно-политическими союзниками, длительное время вынашивали совместный план силового захвата Европы. Результат этого кровавого военно-политического игрища – десятки миллионов невинно убиенных человеческих жизней».

«Мы, члены президиума Ивано-Франковского областного совета, призываем жителей края склонить головы перед всеми жертвами Второй мировой войны, независимо от того, в какой армии они погибли или жертвами какого оккупанта стали – нацистского или большевистского», - сказано в обращении президиума облсовета.

В документе напоминается, что «Государственную независимость украинский народ получил 24 августа 1991 года». «Этот день и является днем настоящей победы Украинской нации, датой освобождения ее от извечного советско-большевистского оккупанта, когда сбылась заветная мечта многих поколений украинцев, отдавших жизнь за независимое, соборное, самостоятельное Украинское Государство, - отмечается в документе. – Отдавая дань их героизму, мы обязаны беречь в своих сердцах память о каждом из них».

«Днем памяти является и 9 мая, - говорится в обращении. – Такое решение было принято на пятой сессии Ивано-Франковского областного совета 15 апреля 2011 года и именно оно является действующим. А следовательно, отдавая почтение всем погибшим, ветеранам, в который раз призываем каждого смиренно зажечь свечу памяти, помянуть жертв войны молитвой».