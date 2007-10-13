В результате взрыва газа в Днепропетровске погибли четыре человека, 18 травмированы

По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в жилой десятиэтажке в Днепропетровске четыре человека погибли, 18 – травмированы. Об этом журналистам сообщил представитель Управления здравоохранения Днепропетровского городского совета, прибавив, что среди пострадавших – трое детей.

Как передает корреспондент УНИАН, спасатели МЧС продолжают разбирать завалы в пострадавшем в результате взрыва доме. В прилегающих домах взрывной волной выбиты оконные стекла.