За нефтегазовые участки будет еще два конкурса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий.

«До конца года следует ожидать объявления конкурсов по Слобожанской площади и возможно рассмотрение вопроса о шельфе Прикерченской зоны и по сухопутному участку», - сказал министр.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. На участие в конкурсах подали заявки 5 транснациональных компаний. В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

По прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).