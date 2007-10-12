Наша Украина: новый парламент признает героическую борьбу УПА

Партия «Народный Союз Наша Украина» приветствует всех ветеранов Украинской повстанческой армии с 65-летием УПА и выражает убеждение, что патриотическое большинство в новой Верховной Раде признает, что УПА боролась за свободу и независимость Украины.

Как говорится в заявлении НСНУ, переданном агентству УНИАН, “14 октября исполняется 65 лет со дня создания Украинской повстанческой армии. Бойцы УПА по зову сердца пошли в неравный бой за свободу Украины. Их более чем десятилетняя борьба против гитлеровского и сталинского режимов на весь мир засвидетельствовала неуничтожимость украинской нации и ее стремления к свободе.

Тысячи бойцов УПА во главе с ее легендарным главнокомандующим Романом Шухевичем мужественно погибли в бою. Тысячи других были замучены нацистским и коммунистическим режимами, сотни тысяч украинских патриотов испытали многолетние заключения и депортации.

Но, несмотря на все жертвы и мучения, Украинская повстанческая армия никогда не капитулировала и никогда не покорялась поработителям.

Своим примером борцы за свободу и независимость вдохновляли последующие поколения украинцев и приближали независимость нашей страны”.

“Украинская общественность признает и уважает борцов за волю своей родины. На могилах павших патриотов - свежие цветы, повстанческие песни исполняют популярные музыкальные группы, ежегодно возникают новые памятники героям, а на праздник Покрова Пресвятой Богородицы тысячи людей собираются, чтобы отметить память павших. 8 областных советов уже признали героическую борьбу украинских партизан и уравняли их в правах с другими ветеранами. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал несколько указов, направленных на примирение украинских ветеранов, чествование памяти героев УПА и празднование 100-летия главнокомандующего Романа Шухевича.

Однако Верховная Рада до сих пор не смогла не только достойно отметить память павших патриотов, но и предоставить еще живым бойцам УПА статус ветеранов войны. Циничная позиция отдельных депутатов в отношении борцов за свободу Украины вызвана тем, что в Верховной Раде и до сих пор ни одного дня не было патриотического, демократического большинства”, говорится в заявлении.

“Наша Украина” убеждена, что “формирование патриотического большинства в новоизбранной Верховной Раде позволит положить конец несправедливости в отношении людей, которые посвятили свою жизнь служению Украине, и борьба УПА будет признана борьбой за свободу и независимость Украины”.