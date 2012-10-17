Нацбанк после трехмесячного перерыва открыто продавал валюту

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

“Нацбанк сегодня (16 октября) на покупку выставил 7,993 грн/долл., на продажу — 8,05 грн/долл.”, - сказал собеседник агентства.

По информации участников рынка, последний раз Нацбанк открыто выставлял котировки на покупку и продажу валюты еще в июле т.г. До 16 октября регулятор несколько раз объявлял о покупке валюты с рынка.

При этом в ежемесячной информации о состоянии золотовалютных резервов НБУ отчитывался как о покупке, так и продаже валюты.

В начале сентября, когда на рынке наблюдалось снижение курса гривни, продажу валюты осуществляли государственные банки.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).