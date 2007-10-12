Суд постановил, что россияне незаконно удерживают маяки в Крыму

Высший Хозяйственный суд Украины 11 октября вынес постановление о незаконном удержании Министерством обороны РФ 22 навигационно-гидрографических объектов, в частности, маяков, в Феодосии, Ялте, Саках, Евпатории в других местах в Крыму.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство” Олег ЯЦЕНКО.

По словам О.ЯЦЕНКО „суд признал необоснованными ссылки представителей российской стороны на необходимость дипломатических переговоров для достижения новых соглашений относительно статуса маяков. Суд постановил, что Минобороны РФ нарушает уже существующие соглашения о Черноморском флоте и незаконно удерживает навигационно-гидрографические объекты в Феодосии, Ялте, Саках, Евпатории, на западном мысе Тарханкут и в других местностях Крыма”.

В то же время О.ЯЦЕНКО заявил о неготовности органов власти Украины выполнять решение судов о возвращении крымских маяков, ведь „аналогичное решения местных судов относительно навигационных сооружений в городе Севастополе и Херсонской области не было реализовано. И это при том, что использование навигационных объектов иностранными военными прямо запрещено законом об условиях допуска иностранных воинских подразделений в Украину”.

По словам председателя „Студенческого братства”, руководители Кабинета министров Украины, других органов исполнительной власти, правоохранительных органов и Секретариата Президента Украины „повторяют порочные и навязанные российской стороной аргументы о необходимости решения статуса маяков не в судах, а в рамках дипломатических комиссий и подкомиссий, которые уже много лет не приносят никакого результата”.

Как добавил О.ЯЦЕНКО „Студенческое братство” заявляет, что «указанные органы власти отказались от выполнения своих непосредственных функций по осуществлению предусмотренной законом государственной политики и контроля относительно деятельности в Украине Черноморского флота России, реализации суверенитета и действия законодательства Украины на территории Крыма».

По мнению О.ЯЦЕНКО, одним из способов решения указанных проблем могло бы быть создание парламентской следственной комиссии „для расследования бездеятельности, служебной халатности представителей исполнительной власти и правоохранительных органов Украины и невыполнения решений украинских судов относительно возвращения маяков в Крыму”.