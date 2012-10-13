В Бельгии в контейнере с бананами нашли 8 тонн кокаина

Как сообщает РИА «Новости», это самая крупная из всех ранее конфискованных в Бельгии контрабандных партий кокаина, стоимость которой оценивается в 500 млн евро.

По словам представителя прокуратуры Антверпена, кокаин был расфасован в почти 7 тысяч пакетиков, спрятанных в контейнере с бананами. Его доставило судно, прибывшее из Эквадора, а сам груз предназначался для предприятия Zoetermeer из Нидерландов.

Полицейские умышленно не пресекли доставку наркотика по месту назначения, чтобы взять контрабандистов с поличным. В результате успешно проведенной спецоперации арестованы несколько человек, причастных, по мнению полиции, к контрабанде кокаина.

Находившиеся в контейнере с наркотиком бананы переданы в зоопарк Роттердама.