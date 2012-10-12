Во Львове горела больница

Сегодня в 3.38 во Львове на территории клинической больницы (принадлежит Львовской железной дороге) в четырехэтажном корпусе № 3 на чердаке возник пожар.

В 4.40 пожарно-спасательными подразделениями МЧС в составе семи отделений пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Жертв и пострадавших нет. Во время тушения пожара с четвертого этажа были выведены 70 человек. Огнем уничтожен силовой кабель и повреждена кровля на площади около 20 кв. м.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание силового кабеля питания вентиляционной установки.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС во Львовской области