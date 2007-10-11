Виновные разрушении Лаврских ворот должны понести уголовную ответственность

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО ожидает, что правоохранительные органы привлекут к уголовной ответственности виновных в разрушении врат в Киево-Печерской Лавре.

Об этом идет речь в заявлении Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, переданном УНИАН пресс-службой Министерства иностранных дел Украины. Заявление подписал председатель комиссии, первый заместитель главы украинского внешнеэкономического ведомства Владимир ОГРЫЗКО

В документе отмечается, что в ночь с 7 на 8 октября на территории памятника всемирного значения, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, была полностью разрушена одна из частей ее архитектурного комплекса – ворота и изгородь на въезде к Нижним пещерам Киево-Печерской Лавры. Как следует из сообщений, они были снесены по поручению руководства Киево-Печерской Лавры, расположенной на территории заповедника.

Члены Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО считают разрушение ворот откровенным актом вандализма. Грубо проигнорирован тот факт, что Киево-Печерская Лавра является объектом историко-культурного наследия Украины, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с соответствующими в этой связи обязательствами государства. Таким образом, нарушены как обязательства, взятые Украиной в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО о сохранении культурного и природного наследия 1972 г., стороной-участницей которого Украина является с 1988 г., так и Закон Украины ”О международных договорах Украины”, отмечается в заявлении.

Члены комиссии подчеркивают, что никому не разрешено распоряжаться целостностью историко-культурного наследия Украины. Ответственность за такие действия должны нести все, кто причастен к этому беззаконию невзирая на занимаемые должности, в том числе служители культа.

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО ожидает, что Генеральная прокуратура Украины, СБУ и МВД Украины безотлагательно и тщательно изучат все обстоятельства содеянного, возбудят уголовное дело и привлекут виновных к уголовной ответственности согласно украинскому законодательству.

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО призывает общественность «не быть безразличным наблюдателем позорного разрушения историко-культурных объектов нашего народа и выступить на защиту украинской святыни – Киево-Печерской Лавры”.

Как сообщал УНИАН, на территории Киево-Печерской Лавры в ночь на понедельник, 8 октября, был снесен памятник архитектуры без ведома дирекции заповедника. В частности, разрушены врата и ограждение на въезде к Нижней Лавре. Отсутствие памятника архитектуры, который был сооружен еще 1850 году, заметили работники Киево-Печерского заповедника утром, когда шли на работу.

Киевский Патриархат Украинской православной церкви обвинил в разрушении врат в Киево-Печерской Лавре представителей Московского патриархата УПЦ.

В свою очередь, архиепископ Вышгородский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры высокопреосвященный ПАВЕЛ считает, что в разрушении врат виновно руководство Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.