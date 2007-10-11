В Киеве столкнулись Jaguar, Ford, Toyota и Skoda (фото)

В Киеве на проспекте 40-летия Октября произошло столкновение четырех автомобилей. Участниками ДТП стали: Ford C-Max, Toyota Corolla, Skoda Octavia и Jaguar.

По информации агентства "Друга смуга", автомобиль Jaguar двигался, в левом ряду, в направлении Голосеевской площади, со стороны Одесской площади. На небольшом перекрестке, который ведет к служебному въезду в Национальный комплекс "Экспоцентр" Украины, на полосе встречного движения, стоял Ford C-Max, водитель которого выжидал момента, чтобы повернуть налево, в переулок. Когда Jaguar приблизился, Ford немного выехал на встречку. В этот момент Jaguar "влетел" в Ford, перевернулся на крышу и начал скользить по асфальту. Во время "приземления" машина зацепила автомобиль Skoda Octavia, который двигался в направлении Голосеевсой площади. Автомобиль Ford от удара откатился назад и столкнулся, со стоящей сзади Toyota Corolla.

К счастью, из людей никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГАИ. В результате аварии образовалась большая пробка в обоих направлениях.

Комсомольская правда в Украине