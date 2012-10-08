О внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Кредитпромбанк»

Публичное акционерное общество «Кредитпромбанк» - стабильный универсальный коммерческий банк, представленный на финансовом рынке Украины с 1997 года. Согласно распределению НБУ он входит в группу крупных банков страны (лицензия НБУ № 174 от 07.10.2011). Кредитпромбанк является членом Независимой ассоциации банков Украины.

Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, а его клиентская база насчитывает около 400 тысяч физических и более 19 тысяч юридических лиц. По состоянию на 1 октября 2012 региональная сеть филиалов и отделений Кредитпромбанка объединяет 180 точек продаж.

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