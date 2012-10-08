У Кличко заявляют, что их агитаторов жестоко избили в Киеве

Как сообщили УНИАН в Киевском избирательном штабе «УДАРа», это произошло вчера, 7 октября, около 13.30 в агитационной палатке по адресу ул. Верховинная 22/12, 219-й избирательный округ.

«На женщину пенсионного возраста и двадцатилетнего парня напала группа около десяти человек с требованиями прекратить агитационную работу и угрозами уничтожить палатку. Нападающие нанесли пенсионерке удары по голове, что повлекло сотрясение мозга, и разодрали лицо, у парня сломан нос», - подчеркивается в сообщении.

По данным «УДАРа», прекратилось избиение только благодаря местным жителям, которые вмешались и вызвали милицию и службу скорой помощи.

Работники Святошинского РОВД зафиксировали факт избиения и даже смогли задержать одного из участников нападения, проинформировали в избирательном штабе, добавив, что в настоящее время проводится расследование.