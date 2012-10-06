Кличко: задача оппозиции - создать большинство в новом парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя информацию СМИ о том, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» договаривается с «УДАРом» о выдвижении в мажоритарных округах единых кандидатов.

«Мы понимаем: если один кандидат имеет большую поддержку, чем кандидат от других политических сил, то остальные силы должны отдать ему свои голоса. Только так мы можем выиграть у представителей власти: один округ – один кандидат. Мы разговариваем на эту тему. Как только договоренность будет, мы сделаем пресс-конференцию, на которой скажем, по каким округам в интересах каких кандидатов мы сможем снять своих претендентов», - заметил В.Кличко.

Он отметил, что задачей оппозиционных сил является формирование большинства в новом парламенте, а для этого нужно, чтобы в Верховную Раду прошло больше всего оппозиционных кандидатов.

«Мы делаем быстро праймериз, уже группы работают, и в ближайшее время мы будем получать объективную информацию на основании поддержки людей другого кандидата», - объяснил В.Кличко.

Кроме того, ссылаясь на результаты социологических опросов «УДАРа», В.Кличко заявил, что на парламентских выборах партия получит не менее 15% голосов избирателей.

«На сегодняшний день объявлена война социологии. Сегодня идет массовая манипуляция цифрами, вводят в заблуждение всех избирателей. Верим в те социологические исследования, которые делаем лично. А наши личные исследования показывают, что динамика, которая есть у нашей политической силы, позитивная. Мы рассчитываем как минимум на 15% на выборах», - сказал В.Кличко.

Он также добавил, что, согласно опросам, на сегодняшний день почти 20% процентов избирателей еще не определилось, за какую политическую силу будут голосовать на выборах.

«Это значит, что процент («УДАРу»), если мы сможем в последние дни убедить людей, может быть значительно выше 15%», - считает В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 4 октября газета "КоммерсантЪ Украина" со ссылкой на собственные источники написала, что руководство партии «УДАР» и лидеры Объединенной оппозиции "Батькивщина" достигли договоренности о поддержки единых кандидатов в мажоритарных округах.

По информации издания, руководство политических сил рассчитывает на "жесткую партийную дисциплину" в вопросе снятия с выборов непроходимых кандидатов.

В тот же день в пресс-службе партии «УДАР Виталия Кличко» заявили, что переговоры об определениях округов, в которых оппозиционные силы могут поддержать единого кандидата, продолжаются.

Заместитель руководителя избирательного штаба партии «УДАР» Ростислав Павленко в эфире «5-го канала» сообщил, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» и партия «УДАР» объявят согласованных кандидатов-мажоритарщиков за 12 дней до окончания избирательной кампании.

Сегодня, 5 октября, руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов подтвердил, что "Батькивщина" и «УДАР» еще не достигли окончательной договоренности о согласовании единых кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.