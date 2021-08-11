Несогласие с тезисом выражают большинство жителей всех регионов Украины, как украиноязычных, так и русскоязычных.

Большая часть украинцев выражают несогласие с тезисами статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Так, респондентов спрашивали, согласны ли они с тезисом Путина о том, что "никакой исторической основы для представлений об отдельном от русского украинском народе не было и не могло быть, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики".

С этим тезисом согласились лишь 12,5% респондентов, 70% респондентов заявили, что не согласны. 17% - не определились.

Несогласие с тезисом выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с ним 52% опрошенных на Востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на Юге - соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в Западном регионе соответственно 90% и 0,4%.

Несогласие с ней существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в самой старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).

Среди украиноязычных респондентов позицию Путина по этому вопросу разделяют 7%, среди русскоязычных — 21%. в обеих указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

В своей статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной степени создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).

Исследование проводилось с 29 июля по 4 августа 2021 года, методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Как сообщал УНИАН, Путин написал статью"об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из-за"отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

Автор: Дмитрий Захаров