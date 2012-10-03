Раскрыто заказное убийство в Херсоне

Как сообщает корреспондент УНИАН об этом сообщил, выступая на заседании коллегии УМВД в Херсонской области, начальник управления, генерал-майор милиции Валерий Литвин.

„Нашими сотрудниками раскрыто заказное убийство директора филиала российской судоходно-регистрационной компании. Задержаны два исполнителя, сейчас проводятся мероприятия по определению и задержанию заказчика преступления", - сообщил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 56-летний директор отделения Российского регистра судоходства в Херсоне Геннадий Курлов был найден 8 августа в центре Херсона с ножевым ранением. Г.Курлов скончался по дороге в больницу от полученного ранения.

Орудие убийства - нож, было найден на месте нападения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Г. Курлов руководил херсонским участком николаевского отделения Российского морского регистра судоходства. Российский морской регистр судоходства имеет несколько подразделений в Украине - в Одессе, Измаиле, Киеве, Крыму, Мариуполе, Николаеве и Севастополе.